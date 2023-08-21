Сюжет будет слегка изменен из-за возраста актрисы.

Анимационный проект «Принцесса и лягушка» вскоре ожидает появление ремейка. Инсайдер MyTimeToShineHello озвучил информацию, что студия Disney приступила к рассмотрению планов о запуске нового проекта. Продюсеры рассматривают список исполнительниц главной роли, а большие шансы на ее получение имеет афроамериканка Лупита Нионго.

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В оригинальной версии героине исполнилось 19 лет, а актриса почти в два раза старше. Согласно имеющимся сведениям, кинокомпания переработает историю и в таком случае возраст не будет иметь принципиального значения. Стоит отметить, что официальных заявлений не поступало и можно делать предположения только на основании слухов.

Лупита имеет солидный опыт работы с киностудией Disney. Она принимала участие в «Звездных войнах», когда озвучивала представителя гуманоидной расы Маза Канату. Благодаря ее стараниям в «Книге джунглей» голос приобрела волчица Ракше, а в «Черной Пантере» она предстала в образе Накии.

Оригинальный мультипликационный проект появился на экранах в нулевых. Ему не удалось войти в список коммерческих хитов, так как кассовые сборы составили 267 млн. долларов. Многие критики отметили его высокими оценками, а в числе его достижений оказалось сразу 3 номинации престижного «Оскара».

События оригинальной версии происходят на территории Нового Орлеана в 20-х годах прошлого века. Тиана работает официанткой и грезит об открытии собственного ресторанного бизнеса. Однажды ей удается познакомиться с настоящим принцем, который в результате наложенных чар превратился в лягушку. Попытки расколдовать избранника приводят к неожиданным последствиям, и девушка превращается земноводное.