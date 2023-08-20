У критиков фильм восторга точно не вызвал.

Долгожданный шпионский боевик с красоткой Галь Гадот в главной роли занял первое место в рейтинге Нетфликс, но почему-то получил такие холодные и нелицеприятные отзывы от критиков и первых зрителей…

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Главная претензия – это неоригинальность идеи. Фильм состоит полностью из клише и напрочь лишен собственного лица. И, вроде бы, все хорошо, но в течение всего просмотра не покидает чувство дежавю: все кадры где-то уже были. Неплохо, но абсолютно однотипно. Некоторые критики даже говорят, что сценарий настолько скучный и «плоский», что похож на написанный искусственным интеллектом.

Есть мнение, что картина получилась совсем бездушной и неэмоциональной. Создатели собрали максимум красивых и впечатляющих сцен, наполнили фильм шаблонными «крутыми» персонажами, взяли лучшее из выбранного жанра… Но не наполнили идеей.

И даже огромная харизма главной героини не смогла «вытащить» фильм из этой бездушной и скучной бездны. В самом лучшем случае «Сердце Стоун» можно назвать средней картиной, и то – с большой натяжкой.

Но некоторые критики дали и относительно положительные оценки боевику. Так, они считают, что, если не воспринимать фильм всерьез, то он может развлечь зрителя. То есть не нужно от него ждать эффекта «вау», и тогда он вполне поможет скоротать вечер.

Опросы среди широкой аудитории показали общую оценку фильма всего в 58%. На сайте рецензий средний балл, и вовсе, 30%. Эти данные выглядят, как общее разочарование премьерой.

И хоть на иконке фильма «горит» желтая оценка, а не зеленая, старт картины можно назвать достаточно удачным. Нетфликс бодро и активно запустил «Сердце» и дал ему первые места в рейтингах новинок и боевиков. И, конечно же, не стоит игнорировать популярность. Как ни крути, премьера была ожидаема и набрала почти сразу больше 33 млн. просмотров.