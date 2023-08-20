Один из самых старых персонажей комиксов.

18 августа в мировом прокате появился очередной фильм о супергерое киновселенной ДиСи Комик Синем Жуке. И уже сейчас о премьере ходит много разговоров: то ли она с шумом провалится, то ли станет событием года… Кто, вообще, такой этот Синий Жук?

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Синий Жук – это персонаж комиксов, которому в этом году исполняется целых 84 года! А мир узнает о нем только в конце августа…

Изначально у Жука не было никаких сверхъестественных способностей. Его отца-полицейского убил преступник, и парень решил пойти по стопам родителя. Он стал самым эффективным копом, не имея никаких суперспособностей. Помогали ему в борьбе с преступностью пуленепробиваемый костюм и созданный другом-фармакологом, кратковременно придающий суперсилу.

На месте своей работы Дэн Гаррет (так зовут героя) оставлял знак скарабея в качестве своей подписи. В таком виде Жук существовал целых 60 выпусков.

В 60-х годах права на комикс выкупила другая компания, которая изменила главному герою имя и биографию. Теперь парня звали Дэн Гарретт, он был археологом и имел суперспособности. Свои силы он получил от загадочного скарабея, найденного на египетских раскопках.

Синий Жук, произнеся фразу «Кажи Дха!» начинал летать и генерировать мощные энергетические массы, способные взрываться.

Но и в таком виде супергерой долго не прожил: в 66-м году комикс снова перекупают…

В новых комиксах компании DC Синим Жуком становится подросток из Техаса, к которому случайно прицепился магический скарабей. И именно эту историю кинокомпания собирается выпустить на экраны.

Синий Жук пока не так известен, как Человек-Паук или Черная Пантера, но о нем можно найти упоминания в достаточно большом количестве различных источников: видеоигры, радио, выпуски шоу и сериалы на телевидении.

Опрос 2009 года показал, что Синий Жук популярней Лунного Рыцаря, Скотта Пилигрима и Женщины-Невидимки. Хотя и уступает в рейтинге Доктору Стрэнджу, Флэшу и Аквамену. Но это говорит о том, что выход кинопремьеры для многих людей в мире станет ожидаемой экранизацией истории о любимом супергерое.