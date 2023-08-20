Если результат нейросети и реальный возраст отличаются - можно говорить о наличии какого-либо хронического заболевания.

Специалисты из Университета Осаки (Япония) создали нейросеть, которая способна узнать о возрасте человека, лишь посмотрев на снимок рентгена. И даже если он ошибется, это станет сигналом о наличии в организме некоторых хронических заболеваний. Исследование опубликовано в издании The Lancet Healthy Longevity.

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Программа тренировалась практически на семидесяти тысячах изображений, которые представляли собой рентгеновский снимок грудной клетки человека. Всего в исследовании участвовало около тридцати шести тысяч добровольцев, которые прошли две процедуры рентгена. После этого была проведена оценка специалистов, которые изучали связь возрастов по мнению искусственного интеллекта и заболеваний.

Дальнейшие эксперименты использовали еще тридцать четыре тысячи изображений. Выяснилась любопытная закономерность: чем старее, по мнению искусственного интеллекта, был человек, тем выше была вероятность того, что он обладает хроническими заболеваниями наподобие гипертонии, болезней легких и других недугов. При этом реальный возраст пациента мог несколько отличаться – это так же свидетельствовало о наличии болезней.

Стоит заметить, что программа действительно оказалась успешной – она угадывала правильно в 95% случаев. Нужно уточнить – показатель выше 90% считается высоким, что говорит об успешности исследования.