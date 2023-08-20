Они могут различать радость и грусть человека по лицу и голосу.

Группа исследователей из разных стран поделилась результатами исследования эмпатичности лошадей – как оказалось, они могут распознавать эмоции человека. Кроме того, выяснилось, что лошади тянутся к радостным людям больше, чем к грустным, и даже ощущают некоторые чувства, если слышат голос с радостными интонациями.

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Ранее ученые уже знали, что определенные виды животных могут реагировать на очень яркие эмоции: как положительные, так и отрицательные – счастье, злость и так далее. Теперь же ученые решили обратить внимание на эмоции с меньшей окраской.

Эксперимент проходил следующим образом: лошади смотрели на два экрана с разными фотографиями одного и того же человека. Разница заключалась в том, что одна фотография отображала человека в радостном состоянии, а другая отражала грустное настроение. Вместе с фотографиями записали и голос, который явно отличался по характеру эмоциональной окраски.

Когда лошади включали запись голоса, не соответствующего фотографии, они удивлялись несовместимости – это говорит о том, что лошади могут распознавать, к какому лицу какой голос подходит. Если лошади видели радостное лицо, они задерживали на нем свое внимание и неоднократно возвращались к нему. В том случае, если к фотографии прикладывался еще и голос, то сердце животного билось чаще.

Ученые объясняют это эффектом эмоционального заражения – грубо говоря, животное перенимает эмоциональное состояние от человека, за которым они в текущий момент наблюдают. Именно поэтому радостный голос очень позитивно влияет на настроение лошади.



