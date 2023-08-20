Пока только для клиентов Сбера

Сбер объявил о запуске функции, с помощью которой россиянам предоставится возможность использовать биометрические данные для оплаты покупок. Пока что функция доступна только в точках магазинов сети «Азбука вкуса». На кассах установлены специальные камеры – нужно будет только улыбнуться, чтобы искусственный интеллект распознал лицо покупателя и соотнес его с банковскими данными.

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В магазинах вышеупомянутой сети будут установлены специальные терминалы от Сбера – для оплаты можно будет применить один из нескольких способов, в число которых входят оплата картой, NFC-чипом, QR-кодом и биометрией. Уточняется, что платежная операция пройдет, даже если покупатель не имеет с собой наличные, карту или мобильный телефон. Процесс оплаты биометрией прост – нужно просто улыбнуться в камеру.

Таким методом могут пользоваться только клиенты Сбера. Чтобы иметь возможность воспользоваться функцией, нужно зайти в приложение «СберБанк Онлайн» и подключить функцию. Можно так же выбрать карту, к которой будут привязаны биометрические данные. Необходимо создать код безопасности.

Чуть ранее оплата биометрией появилась в магазинах X5 Retail Group: в «Пятерочке» и «Перекрестке».