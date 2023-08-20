Эксперимент проводили на не самых высокоинтеллектуальных сотрудниках

Группа ученых, объединивших Калифорнийский и Массачусетский университеты (США), провела исследование продуктивности удалённой работы по сравнению с работой из офиса. Выяснилось, что в условиях удаленной работы человек работает на 18% хуже, чем в ином случае. Хотя долгое время бытовало мнение, что люди, наоборот, проявляют более высокий уровень продуктивности, когда трудятся в комфортных для себя условиях.

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И действительно – кажется, что если человек не тратит время на дорогу, сборы и имеет постоянный доступ ко всем привычным удобствам, которые окружают его повсюду дома, то и ничего не должно помешать ему работать и полностью отдаваться делу. Да и времени на семью, друзей и увлечения остается больше – что, по идее, должно способствовать лучшему самочувствию человека. Однако эксперимент, в котором принимали участие две группы (сотрудники занимались вводом данных), показал, что в офисе сотрудники были гораздо более собранными и дисциплинированными, придерживаются графика и не отвлекаются. Та группа, которая работала из дома, сама настраивала свой график и могла отдыхать больше нужного.

Стоит помнить о том, что этот момент является индивидуальным и личным – кому-то обязательно побывать дома в течение дня. Согласно статистике, некоторые люди даже соглашаются с понижением зарплаты при условии перевода на удаленный формат работы. Максимально эффективно можно работать, если часть работы делать в офисе, а часть – дома.