Кролик получился не ГМО, а генно-отредактированный.

Научные сотрудники ФГБНУ «Научно-исследовательский институт пушного звероводства и кролиководства имени В. А. Афанасьева» в сотрудничестве с коллегами Института биологии гена Российской академии наук провели масштабное исследование генного редактирования кроликов. Им удалось создать улучшенную версию животного первыми во всем мире. Крольчиху зовут Родная, и она больше своих ровесников на 50%.

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Исследователи отметили, что такой кролик не относится к категории ГМО (трансгенных организмов). Гены в данном случае отредактировали, а не модифицировали. Общественность не очень хорошо относится к генно-модифицированным продуктам, поэтому пока неизвестно, как люди воспримут другой продукт генной инженерии.

Трансгенная технология, так нелюбимая народными массами, заключается в прибавлении еще одного гена в организм, что провоцирует ускоренный рост животного или растения. Это может вызвать нарушения в процессах работы организма – в него буквально попадает чужеродный ген, которому необходимо адаптироваться полностью.

Генное редактирование гораздо безопаснее – в такой технологии ученые редактируют отдельный ген, который отвечает за массу. Метод был создан учеными из России и принес в страну Нобелевскую премию. Существует и такое понятие, как нокаут гена – иными словами, его попросту удаляют. Таким образом в организме изменяются процессы метаболизма, и желаемый результат приходит экологичным для тела способом.

Спустя один год сложной и непрерывной работы и более чем семьсот экспериментов, не увенчавшихся успехом, генные инженеры пришли к положительному результату.



