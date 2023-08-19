Она охладит дом летом и согреет зимой.

Температурный режим – одна из важнейших характеристик, которые делают проживание в современных домах комфортным и доставляющим удовольствие. И если летом энергия уходит на кондиционеры, то зимой – на батареи и обогреватели, обеспечивающие отопление. В последние годы климат стремительно меняется и становится все более непредсказуемым, что приводит к повышению цен на энергию и тепло. Соответственно, для домохозяйств это выходит накладно.

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Группа ученых из Стэнфорда обратила внимание на проблему, набирающую обороты, и предложила вариант ее решение. Им стало создание краски, которая может сохранять тепло в холодный период года и удерживать прохладу, когда это необходимо. Свойство краски поможет людям сэкономить на энергии.

Принцип краски состоит в следующем: она содержит в себе два слоя, один из которых, нижний, сделан из частиц алюминия, который отражает инфракрасное излучение и сохраняет тепло. Внешний слой может быть разных цветов – он, стоит заметить, излучение пропускает. Краска действительно сохраняет необходимую температуру и сэкономит ресурсы домохозяев.

Эксперименты показали, что инновационные краски белого, желтого, лилового, зеленого, оранжевого и темно-серого цвета способны отражать инфракрасные лучи в десять раз лучше, чем обычные краски. Исследования выявили экономию в 36% зимой. Летом этот показатель составил около 20%. Согласно расчетам, общее потребление за год стало меньше на 7,5% - данные учитывались из разных климатических поясов Соединенных Штатов.

За исключением вышеперечисленных уникальных свойств краски, она так же отталкивает воду и способна выдержать трудные природные условия: температуру около -200° и до +80° по Цельсию. Кислотность тоже не страшна краске.



