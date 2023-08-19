Соавтор "Рок-н-рольщика" нашел пару похожих моментов и хочет компенсацию.

Режиссер нашумевших “Джентльменов” Гай Ричи попал в неприятный скандал, разразившийся весной этого года. Мики де Хара, бывший приятель Гая Ричи, ставший соавтором сценария к фильму “Рок-н-рольщик”, подал в суд на режиссера. В иске утверждается, что Ричи поручил де Хара работу над второй частью “Рок-н-рольщика”, но фильм так и не сняли. Суть претензий заключается в том, что “Джентльмены” напомнили скрипт, написанный для Ричи самим Миком.

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Так, де Хара увидел в выстрелившей истории с Макконахи некоторые сюжетные ходы из своего сценария - например, сюжет с дочкой британского аристократа, которая страдает от зависимости, и образ протагониста, который владеет целой империей по выращиванию “травки”. Автор этих идей хочет получить 250 тысяч долларов и свое имя в титрах фильма - он считает это вполне заслуженной компенсацией.

Ричи признал, что его вдохновили некоторые фрагменты текста приятеля, но обвинение в плагиате отвергает. Так, гай говорит, что история с лордом, который просит Микки Пирсона помочь с поисками дочери, является достаточно распространенным тропом. Адвокаты Ричи утверждают, что де Хара получил оплату за свою работу в 2006 году, но перспективы “Рок-н-рольщика 2” показались режиссеру сомнительными, поэтому он не стал работать над воплощением сценария в жизнь. Оригинальный фильм в прокате провалился, а Ричи надолго перестал работать с гангстерским жанром.





Кроме того, существуют правила Гильдии сценаристов, согласно которым на получение компенсации можно претендовать в том случае, если использовано не менее 33% от изначального сценария, в то время как в “Джентльменах” можно найти максимум 5% от работы де Хара. В мае суд Лондона дал сторонам возможность урегулировать ситуацию в досудебном порядке, поэтому пока что официальную подачу заявления отложили.