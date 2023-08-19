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Как стать андроидом: сериал “Кибер Иван” от СТС
Интересный сюжет и красивый звездный состав.

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“Кибер Иван” - это новый комедийный сериал с элементами фантастики от телеканала СТС - он уже представил трейлер истории о сыне инженера, который вынужден подменить революционное творение собственного отца.

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Иван - сын известного инженера, который создает продвинутых андроидов. Но новое изобретение отца не очень нравится парню - он немного ошарашен, когда гордый родитель демонстрирует ему практически полную копию самого Ивана. Робот сделан по его, так сказать, подобию и образу. Вряд ли такое может вызвать восторг - и все же ломает андроида Иван совершенно случайно. Поступок молодого человека может иметь катастрофические последствия: от успешной презентации модели перед влиятельными лицами зависит карьера инженера.

Чтобы исправить свою ошибку, раскаивающемуся Ивану приходится выполнять роль… робота. Парень решает, что пока новейшую модель не починят, он будет помогать отцу, притворяясь для всех высококлассным андроидом. До восстановления настоящей машины “робот-прислуга” отправляется в дом к региональному министру инноваций Борису и его супруги Маргариты. Огонь и вода (в прямом смысле слова!) - это еще не самое серьезное испытание, через которое предстоит пройти новоиспеченному андроиду. Но самое сложное для Ивана не это, а то, что он начинает испытывать чувства к недоступной красавице - юной дочке министра. Не помешает ли влюбленность выполнению сложной роли?


Этот необычный проект станет дебютом для режиссера Владислава Иконникова, который до этого снял только небольшую короткометражную ленту “Уличное освещение”. Но эта работа была замечена - ее номинировали на приз “Кинотавра”. Новый проект, кроме прочего, продюсирует сам Федор Бондарчук.

Дата премьеры уже известна - она состоится на телеканале “СТС” в конце лета, 28 августа.

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