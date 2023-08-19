Молодежная драма обещает быть напряженной.

Многосерийная молодежная драма “Цикады” рассказывает историю о молодых людях, которые связаны с ужасным инцидентом. Дебютный трейлер этого напряженного сериала уже появился на “Кинопоиске”. История посвящена не только группе подростков, вовлеченных в ужасающий инцидент, но и их родителям. В следующем месяце пройдет второй фестиваль российских онлайн-кинотеатров “Новый сезон” - и на этом событии состоится премьерный показ. Что касается даты релиза для широкой общественности, то она пока неизвестна, но ее объявят дополнительно.

реклама

Сюжет сериала вращается вокруг шестерых главных героев. Антон, Марк и Алекс, точно так же, как Катя, Соня и Алина, только вливаются во взрослую жизнь, все ребята недавно закончили школу. Они мечтают и знают, что впереди - ясное будущее, влюбляются и испытывают первые чувства. Но трагический случай на вечеринке обрывает все. Молодые люди напуганы, их родители растеряны. Озадаченному следователю необходимо восстановить картину того, что же случилось на самом деле. Подробное восстановление всей картины фрагмент за фрагментом показывает, сколько на самом деле ужасающих тайн было в жизни молодых людей. Оставить без внимания всплывающие на поверхность проблемы невозможно. Ситуация становится все сложнее и с каждым допросом все больше и больше запутывается.

Известный российский актер Евгений Стычкин стал режиссером проекта - для него это пятая сериальная работа в режиссерском кресле. Кроме того, он сыграл и одну из ролей. Екатерина Тирдатова, известная по таким проектам, как “Склифосовский” и “Воскресенье”, написала сценарий молодежной драмы. В сериале сыграли как молодые актеры, так и такие звезды российского кино, как Елизавета Боярская, Виктория Толстоганова и Артем Быстров, а также Екатерина Варнава.



