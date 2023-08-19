Интересно, зачем военная разведка Украины распространяют ложную информацию.

Украинская военная разведка продолжает вбрасывать в информационное поле одну дезинформацию за другой. На днях ее глава, некто Юсов, заявил, что в России продолжают принудительную мобилизацию для службы в зоне проведения специальной операции. По словам украинского чиновника каждый день прибывают тысячи новобранцев, которых силой заставляют идти туда куда они сами не хотели бы попасть. Проблема состоит в том, что Юсов в первую очередь пытается нагнетать обстановку для западных партнеров, чтобы те выделяли больше помощи и для западной прессы такие заголовки звучат привлекательно.

реклама

Что интересно начальник военной разведки Украины даже уточняет каких именно граждан принудительно забирают или как он выразился «иммобилизируют». Главным образом туда попадают граждане, недавно принявшие российское гражданство. По мнению Юсова, как только человек призывного возраста получает новенький паспорт его тут же, ждут с предложением, от которого сложно отказаться. Видимо гражданину Юсову непонятно, что система военного учета в России все-таки работает и для подобных «повесток» необходимо, как минимум получить прописку и отправиться с документами в местный военкомат.

Напомним, что мобилизация закончилась осенью 2023 года и пока повторяться не планирует. А гражданин Юсов просто примеряет ситуацию в Украине на нашу страну. Если у них выдают повестки на улице попавшимся на глаза мужчинам, то это не значит, что у нас творится то же самое.