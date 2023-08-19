Бракованные артиллерийские мины уничтожают сами орудия.

На Украине начинает набирать обороты очередной скандал, связанный с поставками некачественных боеприпасов и невыполнением поставок в срок. Делом занимается СБУ и сообщает, что руководство фирм-производителей может оказаться участниками уголовного дела и в итоге получить срок заключения более чем на 8 лет.

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При этом фигурируют сводки о том, что фирмы должны были поставить в ВСУ снарядов для ствольной артиллерии более чем на 270 миллионов гривен. Но к началу СВО отгрузили лишь небольшую часть продукции, а все остальное так и осталось невыполненным. Более того эти самые снаряды, а это были мины для тяжелых минометов, оказались с серьезным браком. В ходе их испытаний был подтвержден факт брака, который приводил к подрыву снаряда внутри ствола миномета. Подробнее о то, что именно там не так не сообщается, но по некоторым данным проблема связана с пороховыми зарядами.

Что интересно бракованные боеприпасы отправили обратно на заводы и их должны были заменить на новые и качественные. Но спустя полтора года с момента начала СВО поставки вообще не начинались. Почему эта ситуация начала развиваться именно сейчас непонятно. Возможно, это связано с крупными хищениями фондов внутри Министерства обороны Украины или по другой похожей причине. В любом случае, подобное не является уникальным случаем для Украины.