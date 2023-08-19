Игра выйдет на 10 дней позже запланированного.

Remedy сообщила в социальных сетях об отложении выхода Alan Wake 2 на 10 дней. Представители компании объяснили, что октябрь — это очень конкурентный месяц для запуска видеоигр каждый год, и в этом году это снова верно. Remedy хочет позволить игрокам попробовать как можно больше новинок в этом месяце, прежде, чем получить долгожданного Alan Wake 2. Релиз перемещается с первоначальной даты 17 октября на новую дату 27 октября.

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Это по-прежнему ставит игру на путь дебюта во время жуткого сезона перед Хэллоуином, что должно очень хорошо вписаться в игру ужасов на выживание. Учитывая, что такие игры, как Spider-Man 2 и Assassin's Creed Mirage , выпускаются в течение нескольких дней после первоначальной даты Alan Wake 2, перенос на конец октября может помочь сиквелу Remedy избежать той же участи, что и оригинальная игра, выпущенная вместе с Red Dead Redemption в 2010 году.

На Gamescom, команда разработчиков Alan Wake 2 должна представить новую демонстрацию геймплея, показывающего путь писателя через Темное место. Октябрь — замечательный месяц для запуска игр, Remedy надеется, что этот сдвиг даты даст каждому больше времени, чтобы насладиться своими любимыми играми, где Alan Wake 2 станет вишенкой на торте. В своем заявлении компания Remedy отметила, что октябрь был переполнен играми, и она хотела дать игрокам больше времени, чтобы успеть поиграть во все игры