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Lamborghini раскрывает детали своего первого электрического автомобиля
Прототип представят уже на этой неделе.

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Как и многие другие производители автомобилей, Lamborghini отказалась от двигателя внутреннего сгорания. В будущем итальянская компания сосредоточится только на моделях с подключаемыми гибридными приводами. В долгосрочной перспективе компания хочет полностью перейти на электромобили, как недавно объявил глава компании Стефан Винкельманн.

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Однако Lamborghini ранее не озвучивала никаких подробностей о своем первом чисто электрическом спортивном автомобиле. В середине августа автопроизводитель наконец-то опубликовал первое изображение своего нового E-Lambo в социальных сетях.

Что касается дизайна, Lamborghini, скорее всего, будет придерживаться типичного для бренда внешнего вида. Передняя часть автомобиля резко поднимается вверх. Крыша и ветровое стекло элегантно выстраиваются в одну линию.

Первый полностью электрический Lamborghini будет представлен 18 августа на автосалоне Monterey Car Week. Однако, по слухам, он не должен появиться на рынке раньше 2028 года.

Традиционный итальянский производитель делает ставку на подключаемые гибридные автомобили. Производство Lamborghini Revuelto начнется в конце этого года. Спорткар мощностью 1015 л.с. был представлен в марте 2023 года. Это первая модель с подключаемым гибридным двигателем.

В дополнение к Revuelto в 2024 году должна быть запущена еще одна частично электрифицированная модель Lamborghini - гибрид Urus.

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