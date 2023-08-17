Космос становится более важным в военном отношении

Космические силы США активировали свое первое и пока единственное подразделение, предназначенное для борьбы со спутниками других стран. 75-я эскадрилья разведки, наблюдения и рекогносцировки (ISRS) была запущена 11 августа и входит в состав подразделения Space Delta 7. Перед органом стоит задача предоставления информации о космических операциях противника (разведка, наблюдение и рекогносцировка). Среди прочего, ISRS должна анализировать, обнаруживать и отслеживать цели, а также участвовать в «поражении объектов». Речь идет, вероятно, об уничтожении вражеских спутников и их наземных станций.

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Подполковник Трэвис Андерсон, возглавляющий эскадрилью, заметил, что идея специального подразделения возникла много лет назад.

ISRS также проанализирует космические возможности противника, включая «угрозы противокосмическим силам». Подразумеваются системы, предназначенные для предотвращения использования США собственных спутников во время конфликта. Эти системы варьируются от наземных лазеров, которые могут ослеплять оптические датчики на спутниках, до устройств, которые могут глушить сигналы или проводить кибератаки на спутниковые системы.

Вооруженные силы США также используют несколько таких систем. Например, регулярно проводятся испытательные полеты для отработки маневров по подавлению спутников и «имитации боевой подготовки на орбите». Вооруженные силы во всем мире все больше зависят от спутниковых систем, таких как спутники навигации и связи, системы раннего предупреждения о ракетах или космические датчики целей. Сами космические силы США эксплуатируют 77 спутников и 2 экспериментальных беспилотных многоразовых космических планера Boeing X-37.