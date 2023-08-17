Система запущена еще в июле и уже помогла потушить один очаг возгорания.

Власти Калифорнии представили общественности бот ALERTCalifornia (АС). Он может отслеживать возгорания и отправлять информацию специалистам. Государство разработало проект совместно с Калифорнийским университетом.

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Программа собирает и анализирует данные более чем с тысячи источников. Источниками являются камеры с обзором в 360°. Искусственный интеллект просматривает записи с камер и подает сигнал экстренным службам и ведомствам, если будет замечено что-то необычное и подозрительное.

Программа появилась в июле и уже выявила один пожар. В 3 часа утра по местному времени было зафиксировано возгорание неподалеку от Сан-Диего. Программа отправила уведомление инспектору, который отправил на место команду из пожарных, цистерн, машин, бульдозера и ручных бригад. В течение сорока пяти минут возгорание было ликвидировано.

Кроме камер, АС использует существующие самолеты и дроны, чтобы получить более объективную и точную информацию. Кроме того, в базе данных программы есть все существующие характеристики растений, благодаря чему она может оперативно рассчитывать скорость распространения возгорания. Искусственный интеллект даже способен отличать, где находится дым, а где – другие частицы.

Пока сложно определить реальную эффективность системы – прошло мало времени с ее запуска, и это признают даже эксперты. Однако потенциал у программы определенно есть.