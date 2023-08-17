Но мысль о том, что мы будем мыться пластиком - слегка настораживает.

В научно-популярном журнале Science опубликована статья американской группы ученых, разработавших инновационный метод переработки старого пластика – теперь научное сообщество знает, как превратить его в мыло.

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Исследования показали, что химический состав пластиковых масс и некоторых компонентов мыла во многом схож – и это подтолкнуло исследователей к экспериментам. Идея пришла в голову ученого по имени Guoliang Liu (Гуолянь Лю). Он первым определил, что полиэтилен может превратиться в жирные кислоты, которые впоследствии станут компонентами для мыльных растворов и непосредственно для мыла. Однако существует определенная сложность – молекулярная структура пластика сильно отличается от структур кислот.

Впрочем, решение нашлось – вдохновением стал рождественский камин, в котором горели дрова. Соответственно, выпускался дым, в котором находились мелкие частички дерева. Лю подумал, не могут ли подобные процессы происходить и с пластиковыми массами. Во время горения полимеры, которые составляют основу древесины, распадаются на отдельные частички в виде цепочек. Только потом эти цепочки постепенно становятся углекислым газом и расщепляются полностью. С пластиком возможно провернуть эту же схему до момента полного распада до газообразных частичек. Таким образом могут получиться короткие цепочки, пригодные для дальнейшего преобразования.

Лю и несколько ученых-коллег создали проект печи, которая сочетала в себе высокие и низкие температуры, что приводит к своевременной остановке процессов разрушения пластика. Ученые проанализировали получившийся продукт – он представлял собой разновидность воска. Воск впоследствии преобразовали в мыло. Отмечается, что «пластиковое» мыло имеет странный цвет, однако в целом оно выполняет свои функции очищения.

Весь пластик, который используется, переработать невозможно – однако самые популярные виды, полиэтилен и полипропилен, доступны к переработке таким способом. Эти два вида пластика составляют примерно половину всех отходов из пластика – это более двухсот миллионов тонн в год.

Сегодня практически весь пластик, 80%, никак не используется повторно и не уходит на переработку. Вторая жизнь дается лишь 10% отходов. Способ, изобретенный Лю и его коллегами, позволит забрать часть старого и брошенного пластика для переработки в мыло – некоторые виды пластика нельзя использовать повторно после прошествия определенного срока. Более того, новый метод вполне может стать крупномасштабным и промышленным – он имеет все, чтобы реализоваться в крупных размерах.

Несмотря на успех исследования, Лю напомнил общественности, что пластиковые отходы очень опасны и проблема экологии – глобальная проблема, которая решается гораздо сложнее и масштабнее, чем маленькие эксперименты. По словам ученых, самое действенное решение для экологии современности – отказаться от пластика в целом. И принять участие в борьбе с экологической катастрофой должны все – начиная крупными промышленными игроками и заканчивая простыми людьми.