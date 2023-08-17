Все процедуры прошли в штатном режиме.

Российский лунный модуль «Луна-25» вышел на орбиту Луны в среду, 16 августа, сообщает космическое агентство «Роскосмос». Посадка на южный полюс Луны, запланированная на 21 августа, станет первой в своем роде. Ученые ранее обнаружили следы льда в кратерах в этом регионе.

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Наличие воды на Луне может иметь далеко идущие последствия для дальнейшего изучения естественного спутника Земли. Однажды, например, можно было бы осуществлять более длительные пилотируемые миссии на Луну, которые создадут условия для эксплуатации минеральных ресурсов спутника.

«Луна-25» размером с небольшой автомобиль проведет на спутнике год, исследуя южный полюс Луны. Космический корабль был запущен в пятницу на борту ракеты-носителя «Союз». Анатолий Сак из ресурса www.RussianSpaceWeb.com подчеркнул, что ни один российский космический корабль не выходил на орбиту Луны со времени советской миссии в 1976 году с «Луной-24». Этот шаг имеет огромное значение для успеха первой такой миссии после распада Советского Союза.

Индийский космический корабль недавно вышел на орбиту вокруг Луны и также должен приземлиться там в ближайшие дни. Он должен приземлиться на Луне после российского зонда, если все пойдет хорошо.