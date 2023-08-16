Ученые в замешательстве, никто не знает, почему это происходит.

День на Марсе, называемый сол, в настоящее время длится 24 часа 37 минут. Однако, согласно новым данным марсианского зонда Insight, дни на Марсе с каждым годом становятся все короче. В частности, они стали короче на 4 угловых миллисекунды — то есть доли секунды. Это означает, что с каждым годом планета вращается быстрее. Ученые НАСА не могут точно объяснить, почему так происходит.

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Однако они подозревают, что ускорение связано с накоплением льда на полярных ледяных шапках планеты. В то время как часть углекислого газа в марсианской атмосфере зимой замерзает над Северным полюсом, вызывая расширение ледяной шапки, в южном полушарии она сжимается. Кроме того, поднимающиеся массивы марсианской коры могут привести к более быстрому вращению. По мнению исследователей, сдвиг массы может способствовать более быстрому вращению Марса вокруг своей оси.

В принципе, это не большое изменение, но любое отклонение скорости вращения планеты с течением времени может иметь серьезные последствия. Трансформация может происходить в течение сотен или тысяч лет.

Зонд InSight не работает с декабря прошлого года — у аппарата закончилось питание. За время службы ему удалось собрать множество данных о Красной планете, в том числе о сильных землетрясениях. НАСА планирует пилотируемую миссию на Марс с 2030 года. Будет ли эта миссия успешной, зависит от ряда факторов. Среди прочего, необходимо разработать ядерный ракетный двигатель.