Летя на F-16 он случайно сбросил бомбу рядом с кораблем береговой охраны.

Тайваньский военный пилот показал мастер-класс и почти попал по кораблю береговой охраны, находящемуся на боевом дежурстве. Инцидент произошел 9 августа 2023 года и широко распространился в прессе. Что самое интересное пилот и штурман отделались дисциплинарным взысканием, а моряки с корабля – медицинской помощью.

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Как всем прекрасно известно последнее время военные Тайваня активно готовятся к китайской агрессии и проводят постоянные учения. В этот раз были боевые вылет с целю поразить учебные объекты неподалеку от военной базы Цзюпан. Однако в ходе выполнения учебной задачи истребитель F-16V отклонился в сторону, а пилот осуществил сброс подвешенной под фюзеляжем бомбы весом в 2000 фунтов (900 кг). «Подарок» отправился вниз и упал в море неподалеку от патрульного корабля. Моряки место падения бомбы не увидели, но зато почувствовали последствия взрыва в виде волны. Пострадало несколько человек, которые обратились за медицинской помощью.

Экипажу истребителя повезло, что они промахнулись по «цели» иначе им грозил трибунал, а не взыскание. В любом случае, летчиков скорее всего отстранят от полетов или вообще уберут из армии. Сейчас ведётся расследования как такое вообще стало возможно. Чисто технически экипаж самолёта может быть невиновен, так как не стоит исключать фактор неполадок в бортовой электронике самолета.