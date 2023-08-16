Теперь придется создавать пароли еще сложнее.

Британские ученые смогли разработать нейросеть, которая может определить, на какую клавишу нажимает человек, всего лишь услышав звук. После пройденного обучения ИИ успешно справлялся практически со всеми задачами, не угадывая лишь 5–7 раз из ста.

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Однако стоит обратить внимание на то, что у каждой клавиатуры свой звук, а еще каждый пользователь печатает по-своему – поэтому и сложнее определить текст по звуку, если нейросеть не обучалась на определенном устройстве. Хотя скорость ее обучения высока и это может дать фору хакерам и мошенникам, которым достаточно лишь немного изучить жертву, чтобы узнать о ней необходимые детали. Можно не сомневаться в изворотливости и разнообразии мошеннических схем.

Данная нейросеть способна понимать, когда используются заглавные буквы, а когда строчные, определяет расстояние между кнопками и хорошо осведомлена о том, как звучат клавиши разных марок техники. ИИ способен дешифровать текст даже во время видеоконференций с условием выключенной камеры.

Обойти такой искусственный интеллект тяжело, но можно – стоит пользоваться сложными паролями, в которых используются как прописные, так и строчные буквы. Помочь может копирование и вставка мышкой, а не горячими клавишами Ctrl+C и Ctrl+V.