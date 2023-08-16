Нейросети Яндекса снова шагнули вперед – на этот раз навстречу покупателям.

Представители Яндекса рассказали о вновь появившейся функции, которую способна исполнять YandexGPT. Теперь искусственный интеллект сможет рассказать пользователям сети, какие товары и от каких производителей будут наиболее выгодны к покупке.

реклама

Нейросеть проанализирует все отзывы, оставленные к товару, а затем составит краткий список преимуществ и недостатков позиции. Пользователи таким образом смогут понять, за что любят товар, или наоборот, ругают – и для этого теперь требуется меньше времени. Первой платформой, где нововведение применилось на практике, стал «Яндекс Маркет».

Пользователи могут оценить соответствие текста нейросети и отзывов, отправить жалобу в случае некорректности или оскорбительности отзыва. Уже сейчас можно посмотреть, как работает функция – достаточно начать печатать название товара в поисковой строке «Маркета».

Алгоритм работает следующим образом: сначала он использует отзывы, внушающие доверие, подробно описывающие каждую деталь и так далее. Затем обращает внимание на самые часто встречающиеся словосочетания и характеристики. Чтобы отобразилось мнение нейросети, необходимо более десяти хорошо написанных отзывов о товаре.



