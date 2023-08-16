У специалистов экспедиции «Артемида III» начали появляться вопросы по подготовке экспедиции.

Спустя более 50 лет после последней высадки человека на Луну НАСА планирует опять отправить людей на спутник Земли в 2025 году в рамках миссии Artemis 3. Важнейшее значение для проекта имеет технология SpaceX, которая доставляет астронавтов НАСА в космос и обратно в качестве стороннего подрядчика с 2020 года.

реклама

Компания вносит свой вклад в запланированную миссию на Луну. Например, предлагает систему посадки. И из-за этого миссия Artemis 3 может провалиться. Об этом сообщил заместитель главы НАСА Джим Фри, который в первую очередь отвечает за лунную миссию. Визит сотрудников космического агентства в SpaceX в Техасе показал, что разработка идет медленнее, чем планировалось.

Упомянутая система посадки основана на космическом корабле SpaceX. Когда технологию впервые испытали несколько месяцев назад, система взорвалась. С тех пор новостей о технологии больше не было. Джим Фри считает ситуацию проблематичной, поскольку такая система должна быть успешно протестирована несколько раз, прежде чем ее можно будет считать законченной. Задержка в SpaceX также влияет на других поставщиков миссии НАСА, которые ждут конкретных спецификаций от компании. Как сообщил Фри, общественность вскоре будет проинформирована о том, можно ли сохранить график 2025 года.