Такое приложение пригодится в быту каждому.

Научные сотрудники из МФТИ (г. Москва) разработали проект приложения, которое способно узнать о свежести некоторых фруктов и овощей. Основной акцент был сделан на сезонный товар, появляющийся на прилавках преимущественно в августе — это арбуз. Принцип работы заключается в использовании Wi-Fi волны, которая проходит сквозь продукт.

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Авторы разработки поясняют, что зрелость и спелость фруктов и овощей проявляется на физическом и химическом уровнях, и показатели можно отследить - так, меняется уровень сахара, который в дальнейшем влияет на отношения Wi-Fi сигналов и непосредственно фрукта.

Антенна сети, которая присутствует на каждом устройстве от персональных компьютеров до смарт-часов, достаточно развита, чтобы чувствовать каждое колебание и изменение внешней структуры. Как следствие, даже не разрезая фрукт, устройство может определить и замерить некоторые показатели и прийти к результату.

Учеными отмечается, что приложение будет доступно не только на Android, но и на других операционных системах – iOS, Windows. Несколько позже планируется создание отдельного устройства стационарного вида, которые можно будет устанавливать в супермаркетах и в магазинах крупных сетей России. Однако это будет возможно только при поддержке государственной программы «Приоритет 2030», направленной на развитие образования в стране.



