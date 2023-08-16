Сериал повествует о семье геймеров, которая решает сбежать от насущных проблем в виртуальную реальность.

Netflix опубликовал трейлер аниме, в основе которого манга Уру Окабе. Создатели аниме предлагают зрителям погрузиться в мир виртуальной реальности, прочувствовать пагубное влияние на реальную коммуникацию между людьми, особенно с теми, которых связывают родственные отношения.

реклама

Действие сериала – виртуальный мир онлайн-игры, в котором 4 сильнейших участника создали непобедимый союз «Семейства Акабане». Каждый из них получает удовольствие от незабываемой атмосферы родственной близости, воссозданной в виртуальном пространстве, не подозревая о том, что они члены одного клана в реальности.

Среди участников:

Интроверт – старший брат, зацикленный на себе и проблемах. Он никого не посвящает в свои дела и единственной отдушиной для него становится игра. Ведет замкнутый образ жизни.

Успешный младший. В отличии от старшего брата, младший достигает незыблемых вершин в виртуальной реальности.

Отец, который не является авторитетом для собственных детей и супруги.

Мать, которая не обременена домашними хлопотами. Женщина устала и понимает, что единственный способ общения с домочадцами – игра. Ее семья постоянно в гаджетах и ей, ничего не остается, как последовать их примеру. Может, в этом она рассматривает единственный способ общения с ними.

Пока действующие персонажи неустанно противостоят монстрам, состязаются друг с другом, находятся в поиске таинственной «Черной птицы» - конечный результат игры, их отношения в реальности разваливаются, лишаясь теплоты и чувственности.





Срежессировал шоу – Кацуя Кикути, известный по сериалам «Биско-ржавоед» и «Королевский репетитор».

Премьера аниме ожидается в середине октября 2023 года.



