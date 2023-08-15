Американские аналитики наблюдают очень внимательно.

Американские аналитики продолжают тщательно отслеживать ситуацию, которая складывается в последнее время около украинского города Купянск. В частности, этим занимается Институт исследования войны (ISW), который отмечает серьезные продвижения русской армии в этом направлении. Для подтверждения своих выкладок аналитики предоставляют средства объективной разведки и спутниковые кадры, на которых хорошо видно движение нашей армии.

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Особенно ISW обеспокоил тот факт, что русские войска находят уже неподалеку от населенных пунктов Николаевка и Орлянка. Это примерно в зоне уверенной работы ствольной артиллерии, которая уже способна дотянуться до Купянска и даже наносить удары дальше города не давая подходить подкреплениям и машинам снабжения. При этом есть информация, что часть путей снабжения уже начинают перекрывать не только с помощью огневого контроля.

При этом ISW использует данные, полученные 13 августа. Проще говоря сегодня, картина изменилась еще сильнее. Отмеченные в аналитической выкладке сведения о взятых украинских опорных пунктах могут быть неточными и на настоящий момент еще несколько таких сооружений перешло под контроль русской армии. В любом случае по смелым оценкам ВС РФ уже в 7 км от Купянская. Хотя официального подтверждения этой информации еще не было обнародовано. Тут стоит отметить тот факт, что пока боевые действия идут вне городской черты, а что будет при более плотном подходе к городу мы узнаем очень скоро.