Blizzard разочаровывает фанатов всё больше.

Overwatch 2 была разгромлена пользователями Steam за отклонение продолжения от оригинала. Фанаты игры недовольны ходом ее разработки и постоянно высказывают свое недовольство, засыпая Blizzard тоннами негативных сообщений. Недавний выход игры в Steam показал игрокам возможности игры. Уже в первые дни своего существования, на игру обрушился дух ненависти всех ее фанатов.

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Игра получила в основном негативные отзывы, а содержание положительных было с долей иронии. Количество негативных замечаний в адрес Overwatch 2 и Blizzard кажется не закончится никогда.

Причина негативных отзывов игроков кроется не только в отступлении от оригинала. Фанаты заподозрили Blizzard в алчности, ведь игру снабдили достаточно высокой монетизацией. Также было сокращено количество участников мультиплеера в пользу отдельных миссий.

Самый популярный отзыв оставил пользователь под ником Ornge. Его отзыв получил 6000 отметок "полезный". В содержании отзыва был призыв к тому, что компания создала игру для выкачивания денег, а Overwatch 2 уже не тот, что был раньше. Из его положительных оценок - игра интересная. Однако ogre объясняет, что качественный геймплей страдает от высокой стоимости внутриигровых покупок.

Интересно, что некоторые пользователи, чтобы навредить Blizzard даже стали рекламировать Team Fortress 2 в своих комментариях. Считается, что между этими играми существует некая конкуренция.

Blizzard хоть и пытается реализовать новые миссии для игры, снижая их стоимость, игроки по прежнему остаются недовольными. Похоже компании придется пойти на серьезные изменения, чтобы Overwatch 2 не стал провальным проектом.