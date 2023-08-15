Пока всё сводится к "желанию".

Проблема гиперзвукового оружия все больше беспокоит США и Японию. По этой причине они хотят начать работы над созданием специальной противоракеты, которая будет способна сбить не только уже существующие изделия России, Китая и КНДР, но и перспективные модели. Эта информация поступила к нам из японской прессы со ссылками на официальные власти.

реклама

«Непотопляемый авианосец» США в регионе нуждается в более качественной защите от новейших русских и китайских ракет. Да и сами США не откажутся иметь защиту. Особенно если платить за нее будут не только они, но и еще кто-то. Программа по разработке противоракеты растянется на долгие 10 лет и скорее всего будет стоит очень и очень дорого. Но о стоимости проекта еще не сообщается, так как все находится на стадии обсуждения и реальных работ пока не предвидится.

Эта новость интересна не только тем, что начинаются работы по противоракете, но и как опровержение всей той информации, что поступает с Украины. Киевские власти не раз сообщали о том, что «Патриоты» сбивают русские «Кинжалы» пачками. А вот тут выясняется, что Япония и США только планируют разрабатывать противоракету, способную их, «Кинжалы», сбивать. Видимо на Украине все-таки путают «Кинжалы» с чем-то другим. Будет неудивительно если каждый сбитый «Герань-2» записывается в гиперзвуковые ракеты.