Заявления немецкого издания «Биль»

Совсем недавно Киевский режим жаждал получить немецкие «Леопарды 2» для собственных вооруженных сил, аргументируя тем, что эти танки необходимы для удачного наступления на русские позиции. И вот когда оно буксует, а немецкие ОБТ горят, Киев придумал себе новую «палку-выручалку», которая сможет переломить ситуацию. Об этом сообщает в своей статьей германская газета «Биль».

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По словам издания украинские политики буквально осаждают немецкое правительство с требований передать им крылатые ракеты воздушного пуска «Таурус». По мнению Зеленского и командования ВСУ именно эти ракеты повернут ход истории и помогут сломить сопротивление русских войск на линии боевого соприкосновения. Ситуация длится уже не первую неделю и пока немцы не сдаются. Правительство Шольца утверждает, что у Краины и так достаточно средств и техники для удачного наступления. Но стоит понимать, что Германия не совсем самостоятельное государство и если им укажут, что нужно передавать ракеты, то они их передадут.

Правда не факт, что «Таурусы» помогут в решении этого вопроса, так как до этого аналогичные утверждения звучали в сторону «ШтормШэдоу» и HIMARS. И хотя они создают определенные проблемы, но не стали «чудо-оружием», повернувшим исход «контрнаступа» в нужную сторону. Но будем все-таки надеется, что немцы будут несгибаемыми и ракеты останутся в их арсеналах, где будут потихоньку терять кондицию.