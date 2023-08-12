Роботами, которые находились на Земле уже управляли с МКС.

Астронавты, исследователи из НАСА и ученые из Немецкого аэрокосмического центра совместными усилиями провели исследование, направленное на изучение эффективности дистанционного управления роботами. В исследовании созданиями управлял астронавт, находящийся на Международной космической станции (МКС). Испытуемые-роботы находились в автономном режиме наполовину, а «менеджер» следил и исправлял их действия в случае необходимости. Стоит отметить, что этот эксперимент является частью более крупного проекта под названием Surface Avatar. Проект направлен на продвижение и развитие дистанционного управления теми устройствами, которые работают без человеческого участия на Марсе и на Луне.

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Команда, состоящая из трех роботов, проводила работы на искусственно созданной площадке, имитирующей рельеф и ландшафт Марса. Над площадкой работали специалисты из Германии. Согласно заранее подготовленному тестовому сценарию, роботы готовились перед прибытием экипажа с Земли на Марс. Тем временем, астронавт, находящийся на МКС, контролировал работников со своей площадки. В команде находились роботы Rollin’ Justin, Interact Rover и LAMA. У каждого из роботов свое предназначение – например, установка приборов, наблюдение за местностью и сбор данных для науки.

В разработке применялся специальный контролер, позволяющий управлять и менять уровень автономности роботов. Благодаря ему возможно одним кликом перевести робота в ручной механический режим, или наоборот, вернуть изначальную самостоятельность. Астронавт так же мог видеть глазами робота с помощью экрана, управлять его конечностями с помощью джойстика, понимать, что находится в руках робота. Команда смогла справиться с заданием за два часа.

Теперь, после завершения всех испытаний и демонстраций, ученым предстоит внимательно оценить проект и расширить его в новых условиях симуляции. На данный момент предусмотрено около трех экспериментов, между которыми необходим интервал в полгода – с каждым разом задачи становятся все сложнее и тяжелее. Цель проекта Surface Avatar – создание системы, которая позволила бы работать астронавтам и роботам вместе, ускорять развитие космических технологий и использовать их в миссиях на Луну и на Марс.



