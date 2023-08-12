Такого Джони Деппа вы еще не знали.

Действующим персонажем документальных фильмов онлайн-кинотеатра Okko стал известный американский актер Джонни Депп. В кинолентах отражены различные аспекты его жизни и карьеры, резонансные события частной жизни, которые стали достоянием общественности. В кинолентах затронуты моменты его творческого пути, а также скандальное судебное разбирательство с Эмбер Херд.

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Российским онлайн-кинотеатром анонсировано несколько документальных кинолент об известном актере.

60-ти летний актер этим летом прошел яркий путь от кумира подростков до голливудской звезды. Об этом рассказывается в киноленте «Джонни Депп. Король культа». Здесь отражены методики работы над амплуа, личностными качествами, а также прослеживается уникальная творческая связь с режиссером Тимом Бертоном, с которым он неоднократно сотрудничал в кинолентах в период с 1990-2012 года.

Современный взгляд на голливудскую знаменитость, его личную жизнь проиллюстрирован в документальных кинолентах «Депп против Херд: «Вердикт и На кон поставлено все». В основе документальных хроник жизни знаменитости – судебное разбирательство мужчины с бывшей супругой, которое приобрело резонансный характер в обществе. Этот судебный процесс оказался феноменальным, он транслировался на государственных и коммерческих каналах США в течение 2-х месяцев. В течение года весь мир пристально отслеживал развитие событий в личной жизни знаменитости. Депп утверждал, что бывшая супруга ускорила конец его актерской карьере, обвинив в домашнем насилии, а последней было предъявлено встречное исковое требование актеру. В публичной схватке образовалось несколько противоборствующих лагерей, где каждый действующий персонаж сражался за удовлетворение собственных потребностей в свободе.

Фильмы в общем доступе с начала августа 2023 года.



