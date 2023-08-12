Как говорят специалисты, Siri так не умеет.

Представители Яндекса сообщили о нововведениях, которые получила Алиса. Теперь она умеет понимать быстрые команды и может откликаться даже в том случае, если пользователь не назовет имя голосового помощника. К примеру, достаточно просто сказать «Выключи свет» или «Отправь робота на базу» (если подключен «Умный дом»), чтобы Алиса среагировала на просьбу. Или можно попросить ее сделать песню громче одним словом. Настроить отклики Алисы можно в соответствующем приложении «Дом с Алисой».

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Обновленная Алиса может распознать около двадцати односложных команд по типу «хватит», «стоп», «пауза». Теперь управлять домом, смотреть фильмы и сериалы, слушать музыку и так далее гораздо легче и быстрее. Стоит заметить, что в таком случае речь Алисы не прерывается, и она продолжает воспроизводить нужную информацию – особенно функция удобна в том случае, когда голосовой помощник дает ответ на какой-либо вопрос.

Специалисты Яндекса признаются, что подобное нововведение было для них сложным, потому что необходимо было научить ее воспринимать любое слово как активацию. При этом стоит помнить, что Алиса может ошибиться и сработать ложно – такие моменты тоже стоило учесть.

Обновление уже есть и доступно к применению на любых колонках от Яндекса.



