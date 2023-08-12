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Украинские силовики минируют купянские мосты и государственные здания
Вероятно готовится наступление на Крым.

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Все больше оптимистичных новостей приходит со страны Купянска. Именно там русские военные продолжают активные наступательные действия, которые вынуждают руководство Украины и власти на места принимать сложные и экстренные решения. В частности, из украинских информационных источников поступают сведения об начале минирования мостов на подходе к городу. Более того ГУР Украины готовит закладывать взрывные устройства непосредственно в самом населенном пункте. При этом в это же самое время глава управления Буданов посетил Одессу.

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ВСУ поспешно обступает в сторону Купянска под ударами русских войск и с каждым днем отходит с линии соприкосновения, почти не оказывая существенного сопротивления. При этом стоит отметить, что со страны «незалежной» там в основном мобилизованные гражданские и немного моторизированной пехоты. Есть информация что генерал Сырский лично доложил президенту Зеленскому про тяжелую ситуацию в том направлении. Реакция Владимира Зеленского на это сообщение неизвестна.

В тоже самое время глава ГУР срочно отправился в Одессу, где появились военные специалисты из Великобритании. Опять-таки на уровне домыслов, появилась информация, что там будут готовить акцию против России для того, чтобы снизить накал страстей вокруг потенциальной потери Купянска. Стоит также отметить, что часть проукраински настроенных жителей Купянска в срочном порядке эвакуируются из города. Видимо у них есть серьезные причины не попадать на территорию, находящуюся под контролем ВС РФ.

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#россия #украина #сво #всу #сво 2022
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