Техника горела от мин и ПТУРов

Во время украинского контрнаступления русские военные пустили на лом немало военной техники. Там были и еще советские машины, и недавно поставленные западные изделия. Однако во время наступления на Урожайное, расположенное на западе ДНР, техники почти нет. Все атаки проходили по одному сценарию, когда группы пехоты продвигались вперед, пытаясь закрепиться на окраине населенного пункта.

реклама

Вероятнее всего командование ВСУ окончательно поняло, что военная техника не способна преодолеть многочисленные минные поля, установленные русскими на пути контрнаступления. Поэтому пришлось поменять тактику и продвигаться вперед малочисленными группами, почти лишенными военной техники. Они становятся легкой добычей для нашей артиллерии и, понеся срезные потери, отходят на первоначальные позиции. Такая ситуация продолжается уже несколько дней, и ВСУ не прекращают попыток. Вероятнее всего западные кураторы киевского режима хотят испробовать эффективность новой тактики, не считаясь с жизнями украинских солдат и иностранных наемников.

В то же самое время наши военные продолжают свои наступательные действия в районе Кременной и двигаются вглубь вражеской территории, захватывая все новые населенные пункты и важные стратегические высоты и объекты.