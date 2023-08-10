Собираем новые версии почему "контрнаступ" ВСУ не удался

С каждым новым днём всё с меньшим оптимизмом плеяда западных экспертов смотрят в будущее украинского контрнаступления. И скепсис этот нарастает. Но появляются и сторонники обратных взглядов, утверждающие, что всё идёт как надо и вы просто "не понимаете". Одним из таких новоявленных специалистов по военному делу является швейцарский специалист Маркус Койпп, нашедший оригинальное истолкование южного контрнаступления ВСУ, забуксовавшего неимоверно.

Преподаватель военной экономики в военном институте высшей технической школы Швейцарии рассказал, что скорость для контрнаступа ВСУ - второстепенная компонента. Самая главная функция его же - это закрыть линии снабжения российской армии в тылу. Что обязательно принесёт результат в долгосрочной перспективе.

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Источник фото: ura.ru







Казалось бы, сейчас у всех есть своё мнение и каждый по своему прав, но вот только господин Койпп "забыл" как он лично на камеру ещё весной сделал твёрдое предположение, что украинский контрнаступ даст старт в апреле, а уже в июне Новая Каховка и Мелитополь будут украинскими, а в сентябре Россия потерпит "стратегический проигрыш".

Это как раз тот самый случай, когда молчание - золото. Подобные заявления больше тянут на мнение участников развлекательных телевизионных шоу, чем на серьёзное мнение преподавателя кафедры военной экономики.