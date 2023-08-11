Японцы делают серьезный упор на файтинги - они действительно не плохие.

Fatal Fury, Samurai Showdown и King of Fighters - серии файтингов с огромным периодом развития и обновлений. Эти игры знакомы еще владельцам SEGA Mega Drive и Super Nintendo из конца 90-х. Серии этих файтингов обладают огромной популярностью и фанатской базой игроков разного возраста, большинство из которых аудитория за 30.

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Недавно на EVO 2023, SNK анонсировала выпуск обновленных проектов серий Fatal Fury, Samurai Showdown и King of Fighters. Разработчики объединят в играх отсылки к первым частям файтингов с современными возможностями игрового железа. Это позволит создать современные файтинги с долей ностальгических моментов.

Fatal Fury в обновлении получит заголовок City of the Volves. В первом геймплее продемонстрировали бои между персонажами Рок Говард и Терри Богард. Дата выхода обновления пока остается в тайне.

Samurai Showdown станет мультиплатформенной. Однако на Nintendo Switch она будет не доступна. Для данной портативной консоли 16 ноября 2023 года выйдет ремастер The King of Fighters 16: Global Match.





King of Fighters 15 получит обновление 8 августа, в котором появятся нескольких дополнительных игровых вставок и персонаж Najd. Играбельность получит боец с именем Duo Lon. И это еще не все сюрпризы, которые SNK подготовила для 5-й части популярного файтинга.

Представители SNK кратко поделились информацией о будущих обновлениях. Полностью оценить проекты получится только после выхода обновлений.