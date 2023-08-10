По прогнозам кинокритиков, эта картина завоюет мир.

Поклонники Хоакина Феникса и Ванессы Кирби обсуждают новые кадры из фильма «Наполеон», которые опубликовал журнал «Эмпайр». Грандиозный исторический блокбастер снимает режиссер Ридли Скотт. Знаменитого полководца играет Хоакин Феникс, а роль его супруги Жозефины досталась Ванессе. Весь сюжет строится именно вокруг взаимоотношений этой выдающейся пары.

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Кирби рассказывает, что в диалогах использовались слова из официальных документов, которые хранятся в архивах. Так, основой для сцены развода стали материалы из церкви, в которой в реальности проходил настоящий развод.

Феникс же дополняет рассказ напарницы, отмечая, что актеры старались постоянно удивлять друг друга, привносить в всемирно известную историю новые, свежие ноты, чтобы избавить образ Наполеона от штампованных клише.

Высказали главные герои фильма и свое мнение о реальной любви Наполеона и Жозефины. Так, Хоакин не уверен, можно ли назвать отношения корсиканца и его фаворитки настоящей любовью. «Скорее, это бесконечный вызов, который они бросали друг другу. Возможно, на этом и строилась их страсть».

Феникс поделился с журналом и другими подробностями о фильме. Он рассказал, что Ридли уже давно предлагал ему объединиться и создать новый шедевр. Звезды уже работали вместе в «Гладиаторе» - первом крупном проекте актера. После этого Ридли предлагал Феникску роли в нескольких фильмах, но Хоакин не видел себя в них, поэтому отказывал, дожидаясь чего-то более грандиозного. И, наконец, дождался.

Мировая премьера «Наполеона» ожидается 22 ноября 2023 года. Количество просмотров трейлера показало небывалый интерес к этой истории. В фильме тесно переплетены темы любви и войны, а также личной трагедии завоевателя.