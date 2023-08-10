Съемки уже завершились, картина вот-вот выйдет на экраны.

В этот раз участницам придется внедриться в правоохранительную систему и привыкнуть к работе по суровым правилам.

Сотрудники «Первого канала» рассказали, что северной столице приближаются к логическому завершению съемки 4-го сезона полюбившегося зрителям детективного сериала «Шифр».

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Действия происходят в 1950-х. Ключевыми фигурами сюжета являются бывшие разведчицы ГРУ Ирина (Марьяна Спивак), Анна (Екатерина Вилкова), Софья (Яна Дюбуи) и Катерина (Елена Панова). Женщины сближаются ради общей цели – борьбы с преступностью. Им предстоит столкнуться с самыми запутанными и жестокими преступлениями, которые не по силам раскрыть опытным оперативникам.

Задача коллег на этот раз усложняется, ведь им приходится мириться с системой. По поручению оставившего карьеру Проскурина, открывают аналитический отдел, где и стали работать девушки. Героини пребывают в ужасе от строгой внутренней дисциплины и неприятных контактов с коллективом. Но все-таки любовь к расследованиям пересиливает негативные факторы!

Им дают задачу поехать в Кисловодск для расследования странной смерти успешного политика. Никто не верит в то, что его загрызли собственные собаки. Особую таинственность в гибель мужчины внесла предсмертная записка, раскрывающая имя виновника трагедии. Но мог ли человек, сам умерший несколько лет назад, разрушить судьбу другого? Правильный ответ предстоит выяснить.





В премьерной части к привычному актерскому составу добавились новые талантливые артисты. Над сериями работают талантливые сценаристы, продумывающие образ каждого героя. Зрителей ждет масса запутанных преступлений и непредсказуемая развязка. Обворожительное героини докажут, что прекрасный пол обладает не только красотой, но и искрометным умом.