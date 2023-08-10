Здесь мы увидим оригинальный актерский состав.

1 августа вышел официальный цифровой релиз хоррора «Астрал 5: Красная дверь», ставший долгожданным продолжением культовой киноленты Ламбертов. Новинка попала в платные онлайн-кинотеатры почти через месяц после выхода в прокат, но успела собрать максимальные показатели. Кассовые сборы превысили бюджет в десять раз. Пока что остается лишь догадываться, чем именно обусловлен успех.

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Кинокартина «Красная дверь» ознаменовалась дебютом режиссера Патрика Уилсона. Хотя у картины был безупречный бокс-офис. В медиа пространстве к сиквелу отнеслись без радостных оваций. Рейтинг одобрения на Rotten Tomatoes не превысил отметки в 40%, что эквивалентно показателям второй и четвертой части.

В сюжете описывается история, произошедшая после вереницы страшных событий, случившихся с семьей Ламбертов. Далтон становится студентом, и именно в это время на него вновь возобновляют атаку демонические силы. Парень балансирует на грани безумства. Глава семейства собирается спасти сына, применив уже известную методику. Они погружаются в астрал, пренебрегая правилами безопасности. Их путешествие затягивается, опасность нарастает. Компанию актерам в фильме составили Роуз Бирн и Лин Шэй.

Несмотря на недавний выход 5 части, в активной разработке уже находится 6-ая «Астрал: Нить» (Thread: An Insidious). Ведущие роли в нем сыграют Кумэйл Нанджиани и Мэнди Мур, а режиссером и сценаристом выступает шоураннер мини-сериала «Лунный рыцарь» Джереми Слэйтер.