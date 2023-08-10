Фильм о великом полете Валентины Терешковой

Кинокомпании «НЕБО» и «Пангея Продакшн» приступили к съемкам короткометражного фильма «1963. Время, вперед!». По «говорящему названию не сложно догадаться, о чем будет фильм и в какое время происходит действие.

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Сюжет развивается вокруг главного инструктора Центра подготовки космонавтов, погрязшего в личных и рабочих проблемах. Семейные неурядицы дополнились ответственным поручением: мужчину обязали организовать первый космический полет пилота – женщины. Эта важная миссия выпала на долю Валентины Терешковой.

В процессе подготовки полета случаются значимые события в жизни инструктора, и окружающие люди втягиваются в водоворот нежданных перемен.

Ключевые роли в фильме достались Николаю Наумову, Арине Постниковой и Анне Уколовой. Главную героиню, Терешкову, исполнила спортсменка Ульяна Донскова.

Работой над картиной руководит Саша Парацелс, опытный постановщик, благодаря которому фильм «16/8» получил сразу несколько заслуженных наград. В своем интервью мужчина заявил, что премьера посвящается «эпохе советских мечтателей»:

«Мы экранизировали историю 60-ых годов, времени, когда люди не боялись мечтать о глобальных свершениях. Именно мысли о высоком подталкивали их вперед к поставленным целям. Как хорошо, что история России богата подвигами наших предков!»

В фильме можно увидеть кадры с различных узнаваемых мест: ВДНХ, центра ЗИЛ и других важных локаций. Для максимальной достоверности съемок был привлечен специалист в сфере космонавтики, Александр Глушко. В планах создателей фильма превратить «1963. Время, вперед!» в интересный сериал. Что же, время покажет, оправдают ли себя совместные усилия команды.