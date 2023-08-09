В этой серии роликов раскроются все особенности разработки.





Bend Studio прославилась благодаря выпуску таких успешных игр, как Syphon Filter и Days Gone. Неожиданно студия объявила о выпуске видеороликов, в которых раскроет особенности разработки видеоигр. Разработчики и руководители проекта поделятся о технологиях и трудностях разработки современных релизов.

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Не спроста Bend Studio решилась на такой шаг. В этом году она отмечает 30-летний юбилей. Выпуск видеороликов станет настоящим подарком для поклонников продуктов студии. Также в содержании видеороликов не мало времени будет уделяться истории становления компании, как она боролась за игровой рынок и какой продукт стал толчком для резкого увеличения фанатской базы.

Интервью будут давать не только разработчики игр, но и ключевые сотрудники студии. Они поделятся важными событиями, происходившими в закулисье студии и как они повлияли на успехи и провалы компании. Будут раскрыты некоторые секреты разработки внутренних продуктов и какие технологии, а также приемы применяют многие компании для создания современных игр.

Первая документальная серия выйдет уже 10 августа. Серия будет полностью посвящена последнему проекту Days Gone, где будут освящены подробности разработки игры. Разработчики раскроют детали сюжета, особенности художественного оформления, механики геймплея и многое другое. Серия роликов посвящается не только фанатам разработок Bend Studio, но и всем тем, кто интересуется особенностями разработки современных игр.

К слову, Sony уже давно планировала создать сериал по этой игре.