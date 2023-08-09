Возможно, виноват сам ExplorerPatcher.

Владельцы лицензионной операционной системы Windows 11 версии 22H2 стали жаловаться на поломку меню "Пуск". Часто неожиданно вырисовывается проблема, что кнопка пуск не реагирует на события, генерируемые пользователями. Простыми словами при попытке открыть меню "Пуск" нет никакой реакции. Также пользователи столкнулись с проблемой бездействия меню во время нахождения в его интерфейсе. Такое поведение "Пуска" стало происходить после получения пользователями обновления KB5028254 в версии операционной системы 22H2.

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В Microsoft отреагировали на поломку, отметив, что проблема может быть связана с ошибкой компонента ExplorerPatcher. Компания сняла с себя ответственность за происходящее с "Пуском", заявив, что причиной зависания кнопки и меню является установленное стороннее программное обеспечение, работающее в фоновом режиме. Представители Microsoft заявили, что такие приложения имеют настройки по умолчанию, не доступные для пользователей, что может навредить не только отдельным компонентам Windows. Но и ее работе в целом.

На просьбы устранения проблемы, Microsoft ответило молчанием. Представители компании лишь порекомендовали удалить сторонние приложения, влияющие на надстройки меню "Пуск". Специалисты утверждают, что некоторые файлы дополнительного апдейда могут конфликтовать с системными, что приводит к подобным неисправностям. Пользователи надеются, что проблема исчезнет после того, как операционная система получит следующее обновление.