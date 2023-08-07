В Москве такая система работает с 2015 года

Насмотрелась Германия за нашими беспилотными КАМАЗами, которые следят за нарушениями скоростного режиме на дорогах России и вот, "придумали" такую же штуку у себя. В Германии нелегальные парковщики блокируют трамвайные пути, оставляют машины на автобусных остановках или заезжают на автобусную полосу и создают пробки. Нарушители являются проблемой в каждом крупном городе. Немецкий город Висбаден и транспортная компания «ESWE Verkehr» искали решение этой проблемы. К концу 2024 года автобусы, курсирующие по городу, будут оснащены камерами, которые водитель сможет активировать нажатием кнопки.

реклама

Фронтальная камера, прикрепленная к автобусу, делает серию фотографий с данными GPS о точном местоположении автомобиля и времени парковки. Камеры не подключены по сети. Затем фотографии передаются на локальное устройство в депо и просматриваются операторами. Фотографии припаркованных с нарушениями автомобилей передаются в полицию.

Система уже была тщательно протестирована. Всего за 19 дней было зафиксировано 311 нарушений. Транспортные компании убеждены, что сдерживающий эффект камер уменьшит количество нелегальных парковщиков. Камеры в автобусах были одобрены комитетом по мобильности города и проверены на предмет защиты данных.