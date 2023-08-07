Причем, США - не участвуют в программе

НАТО запустила первый в мире многосторонний фонд венчурного капитала объемом в $1 млрд для поддержки стартапов, решающих задачи в области обороны и безопасности. Инновационный фонд НАТО будет осуществлять прямые инвестиции в стартапы в 23 государствах-членах, поддерживающих фонд. В группу входят, в частности, Великобритания и Германия. Швеция присоединится к фонду DefenseTech после окончательного вступления в НАТО.

реклама

DefenseTech также будет осуществлять косвенные инвестиции в фонды глубоких технологий. Несмотря на то, что США являются ведущим членом НАТО, они не будут участвовать в фонде. В последние годы возрос интерес венчурных капиталистов к оборонным технологиям, охватывающим различные области, такие как квантовая наука, искусственный интеллект и биотехнологии. В частности, текущий конфликт в Восточной Европе и эскалация гонки вооружений между США и Китаем высветили потребность в новых технологиях.

В прошлом году у DefenseTech был второй лучший год по венчурным инвестициям в Европе и Северной Америке: было получено $34 млрд. Однако в этом году активность по привлечению капитала замедлилась.

На США приходится большая часть венчурных инвестиций в оборонные технологии. К ним относятся такие гиганты, как Anduril, разработчик систем защиты на базе искусственного интеллекта, и Skydio, разработчик автономных дронов. Но новый фонд НАТО может повысить активность в Европе, куда вкладывается гораздо меньше инвестиций.

В дополнение к новому фонду НАТО также создала Акселератор оборонных инноваций для Северной Атлантики. Он будет работать со стартапами, разрабатывающими технологии двойного назначения. Это технологии, которые можно использовать как в гражданских, так и в военных целях. Акселератор фокусируется на таких областях, как энергоустойчивость, обнаружение и мониторинг военных конфликтов, а также безопасный обмен информацией.