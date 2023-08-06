После обвала рынка NFT так и не поднялся.

После обвала рынка криптовалют в первом полугодии 2022 года, доверие к цифровым активам продолжает казаться подорванным. В недавно опубликованном отчете компании PwC 59 традиционных хедж-фондов были опрошены об их инвестиционных планах, связанных с криптовалютами и NFT.

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29% респондентов заявили, что инвестируют в криптоактивы. В прошлом году их было 37%. Однако почти половина всех фондов, уже инвестирующих в криптоактивы, заявили, что намерены вкладывать в эту форму инвестиций к концу этого года даже больше, чем в предыдущем году. Две крупнейшие криптовалюты, Биткоин и Ethereum, пользуются наибольшим доверием.

С невзаимозаменяемыми токенами (NFT) ситуация иная: в прошлом году около пятой части всех опрошенных заявили, что хотели бы инвестировать в эти активы — однако в этом году не было ни одного традиционного хедж-фонда, который бы предпочел эту форму инвестиций.

В секторе NFT на протяжении последних месяцев продолжилось снижение объемов торгов. Несмотря на медвежий рынок многие воспринимали NFT-пространство всерьез. В ходе криптовалютного краха 2022 года рынок NFT также полностью рухнул. В 2023 году объемы торгов NFT теперь вернулись к уровню начала 2021 года, когда тренд только формировался.

После обвала крипторынка доверие инвесторов к NFT снизилось. Согласно данным NunFungible, в октябре 2021 года ежемесячная стоимость продаж NFT превысила $3,1 млрд. Пять месяцев спустя, в феврале 2022 года, это значение достигло рекордного уровня в $4,5 млрд. Однако в последующие месяцы общий рынок значительно замедлился, и объем продаж упал на 75% до $1,1 млрд в июне.

Данные The Block в совместном исследовании с CryptoSlam также показывают, что объемы резко упали. Также очевидно, что предметы искусства и предметы коллекционирования NFT почти никогда не находят покупателей — NFT, скорее всего, будут представлять интерес в игровом секторе.

Отдельные примеры также показывают, что ажиотаж значительно поутих. Например, цены на NFT Bored Ape, которые когда-то были показательными примерами интереса к таким активам, резко упали. Впервые с августа 2021 года NFT коллекции Bored Ape теперь торгуется ниже $100 000. Цены на несколько высоко оцененных коллекций NFT также резко упали за последние месяцы.

Тот факт, что OpenSea, лидеру рынка NFT, пришлось уволить многих сотрудников, также показывает, как обстоят дела в молодом секторе. Европейские проекты NFT тоже не увенчались успехом.