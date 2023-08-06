Всему виной стал катер-камикадзе.

Украинский беспилотный катер серьезно повредил российский военный корабль класса «Ропуча». На это указывают несколько видео, на которых запечатлены как сама атака, так и поврежденный в результате корабль «Оленегорский горняк». Сообщается, что атака произошло 3 августа. Впоследствии судно отбуксировали в ближайший черноморский порт Новороссийск. После «Москвы» этот корабль считается крупнейшим судном ВМФ РФ, которое пострадало от атак украинских вооруженных сил.

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Записи показали, насколько серьезными были повреждения. «Оленегорский горняк» при буксировке имел сильный крен.

Класс «Ропуча» по-прежнему включает в общей сложности 15 активных десантных кораблей — то есть кораблей, которые могут перевозить танки, транспортные средства, грузы или солдат для десантирования прямо к побережью. Длина кораблей составляет 112,5 метра, а водоизмещение чуть более 4000 тонн (полная загрузка). Корабли, построенные в 1970-х и 1980-х годах, вмещают в общей сложности 340 солдат и 10 боевых танков.

Утверждается, что атака на судно было результатом сотрудничества между украинской секретной службой СБУ и военно-морскими силами. Сообщается, что беспилотный катер нес боеголовку весом 450 кг. Однако эти данные еще не подтверждены.





Источник в украинской разведке сообщил СМИ, что судно получило большую пробоину и в настоящее время не может выполнять боевые задачи. Минобороны России подтвердило атаку, но заявило, что она была отражена.

Беспилотные катера-камикадзе выполнили несколько миссий для Украины. Например, говорят, что они причастны к теракту на Крымском мосту. В прошлом они также совершали нападения на российские корабли.