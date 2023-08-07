ВСУ сейчас сражаются так, как бы это делали войска НАТО, но без полного комплекта техники НАТО

Появилась информация от том почему украинское контрнаступление столкнулось с проблемами, и армия не может преодолеть линии русских укреплений. Об этом сообщает немецкое издание SFR, которое издало целую статью, проиллюстрированную уничтоженным украинским танком. Материал принадлежит руке редактора издания Давиду Науэру.

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Как и большая часть материалов в западной прессе автор пытается анализировать ситуацию на линии боевого соприкосновения и почему там все так плохо для ВСУ. В частности, почему украинская армия не продвинулась далеко и завязла на границах наших укреплений. Так вот Давид высказывает мнение, что украинский «контрнаступ» был рассчитан на более серьезное наполнение западной техникой. При этом не только бронетехникой, системами РСЗО и ПВО и стрелковым оружием. А более продвинутыми системами контроля поля боя, большим количеством высокоточного вооружения и конечно же авиацией. Вот если бы у Украины была западная авиация, то все бы получилось.

К слову, такая позиция имеет право на жизнь. НАТО делает ставку на авиацию, которая выполняет сразу россыпь задач от функций ПВО до штурмовки вражеских укрепрайонов. Именно поэтому в самом начале «контрнаступа» были такие потери в бронетехнике. Ее банально ничем ни прикрывали, так как по доктрине НАТО это должны делать самолеты, а их то и нет. Поэтому наша авиация сталь вольготно расправлялась с броней противника. А имеющиеся подвижные машины ПВО были недостаточно эффективны. Скорее всего, скоро сами украинцы начнут говорить в том же ключе, что мол нужна авиация и где наши F-16.