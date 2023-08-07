Воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины

Русские ракетные удары продолжают методично превращать инфраструктуру ВСУ в металлолом. Так, в ночь с 5 на 6 августа были нанесены удары вглубь украинской территории. Сообщается про поражение целей в Киевской, Хмельницкой, Ивано-Франковской и других областях страны. В Киеве подтвердили ракетные удары и даже заявили, что было зафиксировано сразу три «Кинжала». Но по своей обычной традиции никто не сказал, что ракеты были перехвачены и сбиты системами ПРО.

реклама

Утром 6 августа 2023 года также ряд ударов нанесли по заводам в Харькове. По известной информации прогремело два сильных взрыва в районах с заводскими предприятиями, которые используются киевским режимом для восстановления и ремонта поврежденной бронетехники. Что интересно изначально не было объявлено воздушной тревоги и для жителей стали неожиданными звуки взрывов. Официальные лица Харькова никак не прокомментировали степень повреждений на заводах.

Также ракетные удары ОТРК «Искандер» нанесли в районе наступления наших войск. Это позволило закрепиться русским военным на важных высотах к западу от Сватово и неподалеку от Оскольского водохранилища. В этом направлении идет планомерное наступление на позиции ВСУ и как показывают последние новости весьма успешное. Будем надеться, что ничего не поменяется и войска будут продвигаться дальше.